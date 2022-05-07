США и еврозона войдут в рецессию, а фондовые рынки продолжат падать — эксперт

Этим летом фондовые рынки ждут падения и интенсивные распродажи, ведь центробанки продолжат повышать процентные ставки, пытаясь преодолеть рекордную инфляцию. Такой прогноз дал CNBC Брунелло Роза, CEO консалтинговой компании Rosa&Roubini.

Фото: wsj.com

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Роза считает, что рынок ждет долгий период жесткой монетарной политики и много плохих новостей об экономической деятельности.

«Пора переоценить фундаментальные экономические показатели роста по всему миру. Рынкам трудно сохранять оптимизм, когда инфляция растет, рост снижается, а процентные ставки быстро поднимаются по всему миру», — заявил он.

Роса заявил, что только Банк Англии воспринимает ситуацию реалистично, указывая на предупреждение британского регулятора о риске рецессии.

«На этом этапе все [центральные банки] заняли жесткую позицию. Но реальность такова, что значительное ужесточение в конечном счете приведет к сокращению экономики. В еврозоне и США они еще даже не близки к осознанию, что нас ждет сокращение экономической активности», — объясняет он.

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Эксперт также подчеркнул, что считает, что российско-украинская война будет продолжаться дольше, чем ожидают многие игроки рынка. По его словам, затяжной конфликт станет еще одной проблемой для глобальной экономики, наряду с кризисом поставок, рекордной инфляцией и повышением ставок.

Падение фондовых рынков

В среду ФРС поднял свою ключевую ставку на половину процентного пункта. Перспектива дальнейшего усиления монетарной политики вызвала опасения, что экономика США может упасть в рецессию.

5 мая на американском фондовом рынке произошел рекордный обвал с начала года. Индекс Доу-Джонса упал на 1120 пунктов, или на 3,3%, индекс S&P 500 — на 3,7%, Nasdaq Composite — на 5,2%.

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Европейский индекс Stoxx 600 утром 6 мая упал на 1%, гонконгский индекс Hang Seng упал на 3,81%, а на материковом Китае Shanghai Composite и Shenzhen Component упали на 2,16% и 2,14% соответственно. Крипторинок упал $129 млрд за 24 часа.

Источник: МинФин