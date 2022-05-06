На международной донорской конференции на помощь Украине собрали $6,5 млрд
Сегодня, 5 мая, в Варшаве состоялась международная донорская конференция для сбора средств на помощь Украине, пострадавшей из-за войны. По словам премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, удалось собрать $6,5 млрд, передает УП.
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«Спасибо за все взносы, я только что получил окончательную цифру. Я очень рад объявить, что мы смогли мобилизовать $6,5 млрд», — сказал он.
Моравецкий также отметил, что Польша дополнительно выделит €100 млн гуманитарной помощи.
На встрече польский премьер-министр также отметил необходимость ужесточения экономических санкций.
«Полное эмбарго на российские газ и нефть необходимы. И мы должны обеспечить конфискацию российских активов и федеральных резервов. Больше не может быть никаких табу. Средства должны быть направлены на восстановление Украины», — заявил он.
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Напомним, в Евросоюзе обсуждают, как изъять российские активы, чтобы направить эти средства в пользу Украины. Польша призывает союзников согласовать на уровне ЕС соответствующий механизм.
Источник: МинФин