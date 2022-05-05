Евросоюз запустил европейский план Маршалла для восстановления Украины — Шарль Мишель

С европейским планом Маршалла для Украины международное сообщество поможет восстановить Украину, которая в будущем займет свое место в европейской семье. Об этом заявил президент Европейского совета Шарль Мишель на международной донорской конференции в Варшаве, пишет Interfax-Украина.

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ЕС поддерживает выбор Украины занять место в европейской семье

Президент Евросовета обратился ко всем украинцам с «личным месседжем надежды и ободрения»:

«Мы поможем восстановить вашу страну и вашу экономику, ваши дома, школы, больницы, бизнесы, будущее безопасной и процветающей Украины, совмещая реконструкцию с необходимыми реформами. Это не просто долгосрочное теоретическое видение — реконструкция начинается сегодня. Мы доверяем Украине, и наши усилия подтверждают это доверие», — сказал Шарль Мишель.

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Три ключевые сферы поддержки

Президент Евросовета напомнил, что несколько недель назад вместе с Зеленским он обсуждал идею солидарного трастового фонда для Украины, после чего лидеры ЕС приняли решение поддержать такой фонд.

«Наши солидарные усилия будут сфокусированы на трех ключевых областях: гуманитарная поддержка, краткосрочные необходимые ликвидности и реконструкция», — сказал Шарль Мишель.

Другая срочная потребность — это ликвидность

«Украине нужны значительные средства, чтобы поддерживать жизнедеятельность страны, — около €5 млрд в месяц. Вместе с нашими партнерами мы мобилизовали макрофинансовую помощь. Но мы должны делать намного больше, оказать практическую помощь немедленно, чтобы гарантировать своевременную оплату работы медсестер, врачей, учителей, и чтобы Украина продолжала функционировать», — пояснил президент Евросовета.

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Европейский план Маршалла

Шарль Мишель также напомнил о плане Маршалла, который использовали после Второй мировой войны для восстановления Европы.

«Я верю, что фонд солидарности должен быть началом европейского плана Маршалла для этого столетия и двигателем солидарности, восстановления и реконструкции Украины для благосостояния Европы и для трансатлантического союза», — убежден он.

Источник: МинФин