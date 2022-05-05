Дефицит топлива: Правительство направит на рынок 70 тысяч тонн бензина и 40 тысяч тонн ДТ

Правительство планирует направить на рынок 70 тысяч тонн бензина и примерно 40 тысяч тонн дизеля, чтобы уменьшить дефицит топлива, возникший после обстрела ряда украинских нефтебаз. Об этом сообщила министр экономики Юлия Свириденко.

Фото: president.gov.ua

0

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Ситуация на рынке

По словам Свириденко, у операторов рынка в остатках хранится 22,5 тысяч тонн бензина и 41,4 тысяч тонн дизеля. Поэтому правительство приняло ряд решений, позволяющих дополнительно направить на рынок 70 тысяч тонн бензина и 40 тысяч дизелей.

«Мы приняли ряд правительственных решений, позволяющих направить имеющиеся в стране объемы — это 70 тысяч тонн бензина и около 40 тысяч тонн дизеля — на рынок, который должен уменьшить дефицит», — сказала Юлия Свириденко и добавила, что у операторов также законтрактованы определенные объемы в Европе.

Читайте также: Дефицит горючего на АЗС. Крупнейшие сети ограничили продажу

Она также отметила, что на рынке нефтепродуктов фиксируется избыточный спрос, который может быть вызван паникой среди населения из-за временного дефицита топлива.

Почему возник дефицит топлива

В апреле российские оккупанты обстреляли нефтеперерабатывающий завод — Кременчугский НПЗ.

Также рашисты неоднократно обстреливали нефтеперерабатывающий завод в Лисичанске, нефтебазы и т. д.

Сейчас рынок нефтепродуктов переживает тяжелейшие времена с середины 90-х, отмечают аналитики. В Украине закрылось 70% заправок. Из-за войны наше государство столкнулось одновременно как с остановкой поставок из России и Беларуси, сокращением отечественного производства, так и с нарушением цепочек западных поставок.

Цены на бензин, дизтопливо, газ на АЗС УкраиныНапомним

Ранее «Минфин» писал, что в Верховной раде заявили, что в течение нескольких дней в Украине решат вопрос с дефицитом бензина, но цена на топливо изменится.

Источник: МинФин