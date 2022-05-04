Санкции против РФ. ЕС планирует запретить россиянам покупать европейскую недвижимость

В анонсированный в среду шестой пакет санкций Евросоюза против РФ вошел запрет на операции с недвижимостью. Об этом сообщает «Экономическая правда» со ссылкой на Bloomberg.

Фото: newspress.am

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Запрет на покупку недвижимости

Предложение Еврокомиссии приостановит заключение сделок с недвижимостью с гражданами, резидентами и юридическими лицами России.

Санкции запретят продажу или передачу прямо или косвенно «прав собственности на недвижимое имущество, расположенное на территории Европейского Союза, или доли в предприятиях, предоставляющих доступ к недвижимому имуществу».

Запрет касается россиян, не являющихся гражданами ЕС и не имеющих разрешения на проживание в странах-членах ЕС. Это не касается тех, кто имеет гражданство или место жительства в Европейской экономической зоне или Швейцарии.

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Шестой пакет санкций

Ранее «Минфин» сообщал, что шестой пакет санкций ЕС, разработанный Европейской комиссией, предусматривает отказ от закупок российской сырой нефти в течение 6 месяцев и прекращение импорта нефтепродуктов из РФ до конца 2022 года. Его могут утвердить уже на этой неделе.

Предыстория

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Запад стал на путь отказа от российских энергоресурсов: так, например, Германия ищет альтернативы, Великобритания планирует полностью отказаться от них до конца года, а США уже ввели эмбарго.

Кроме того, РФ потребовала от европейских государств платить за газ в рублях, от чего многие отказались. Поэтому «Газпром» прекратил поставки в Польшу и Болгарию.

Источник: МинФин