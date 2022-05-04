Rozetka открыла 164 точки выдачи. Что сейчас покупают украинцы

Крупнейший онлайн-магазин и маркетплейс Украины Rozetka возобновил работу 164 точек выдачи товаров в 55 городах, по данным на 4 мая. До войны у ритейлера было 270 точек. Об этом сообщили в пресс-службе компании, передает Forbes.

фото: business.24tv.ua

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Где работают точки выдачи и доставка

Точки выдачи работают, в частности, в Киеве, Харькове, Николаеве, Чернигове, Сумах и т. д.

Курьерская доставка работает в Киеве и 100 населенных пунктах Киевщины, а также во Львове, Одессе и Днепре.

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В топе запросов — бронежилеты, военная форма, тактические перчатки и очки.

С конца марта выросли продажи в категориях бытовой химии и косметики. Абсолютные рекордсмены продаж в категории бытовой техники — электрочайники и пылесосы.

«Люди пытаются вернуть себе хотя бы частицу своей привычной жизни, — цитирует пресс-служба соучредителя Rozetka Владислава Чечоткина. — Те, кто возвращаются домой, прежде всего заботятся о чистоте жилья».

Спрос на Rozetka также имеют детское питание и подгузники, корм для кошек и собак, пищевые продукты, алкоголь, стики, обычные и электронные сигареты, спортивная одежда и обувь, мобильные телефоны, павербанки, ноутбуки и планшеты.

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В ближайшее время компания планирует расширить способы доставки заказов, увеличить покрытие курьерской доставки и количество открытых точек выдачи товаров, а также возобновить услугу кредитования.

Источник: МинФин