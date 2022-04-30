Россия выплатила свои долги по евробондам в долларах — Минфин РФ

29 апреля Россия резко изменила свою политику, выплатив свои уже просроченные платежи в долларах, хотя раньше обещала платить исключительно в рублях, сообщает Reuters.

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Министерство финансов РФ заявило, что выплатило $564,8 млн по еврооблигациям 2022 года и $84,4 млн по облигациям 2042 года. Обе выплаты были произведены в долларах — валюте, указанной в контрактах.

Министерство заявило, что направило необходимые средства лондонскому отделению Citibank, одному из так называемых «платежных агентов по облигациям», задачей которых является их выплата инвесторам, одолжившим деньги Москве.

Издание отмечает, что до сих пор не ясно, дойдут ли эти деньги в США и другие западные страны, но такой шаг российского минфина сам по себе является еще одним серьезным поворотом в истории с возможным дефолтом.

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Россия не объявляла дефолт с 1998 года, а последний дефолт по внешним облигациям объявил после большевистского переворота 1917 года.

Напомним

6 апреля РФ перевела средства для выплат купонного дохода и погашения еврооблигаций в рублях, ведь банк-корреспондент не разрешил это сделать в долларах .

Россия считает, что «выполнила» свои обязательства, однако в большинстве случаев иностранные кредиторы не признают российскую валюту как погашение валютного долга. Это может привести к объявлению дефолта.

После этого РФ вошла в льготный (грейс) период и имеет время до 4 мая для выполнения условий контрактов.

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Россия уже была на грани дефолта 16 марта, когда страна должна была произвести выплату по купону в долларах. Хотя многие факторы указывали на дефолт страны в этот день, РФ все же смогла провести валютные выплаты благодаря исключению из санкций США, действовавшего до 25 мая.

Но Минфин США впоследствии решил закрыть эту лазейку и запретил России производить долларовые платежи по государственному долгу со счетов российских учреждений в американских банках.

Источник: МинФин