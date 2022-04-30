ЕС планирует ввести нефтяное эмбарго против РФ уже в этом году

Евросоюз, анонсирующий на следующей неделе шестой пакет санкций против РФ, планирует отрезать Сбербанк от системы SWIFT, а предложенное нефтяное эмбарго начнет полноценно работать с конца года. Об этом, как сообщает Экономическая правда, пишет Bloomberg.

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Отмечается, что ЕС планирует предложить запрет на импорт российской нефти с конца года, а к тому моменту будут постепенно вводиться ограничения. Ранее сообщалось, что сначала под запрет может попасть российская танкерная нефть, а затем — трубопроводная.

Другие варианты, которые обсуждались для сокращения нефтяных доходов России, включали установление прайс кепов, то есть ограничение цен, а также специальные механизмы оплаты через эскроу-счета и тарифы.

Беларусь будет включена в шестой санкционный пакет за ее роль в российском вторжении, в ходе которого она, в частности, выступала как плацдарм для российских войск.

Среди других предложений, которые будут обсуждаться в рамках нового пакета санкций — ограничения на консалтинговые и облачные услуги, а также на покупку недвижимости. Также может быть одобрено больше индивидуальных санкций, в частности, на военных чиновников, магнатов и их соратников, а также ответственных за военные преступления россиян в Украине.

Некоторые страны-члены также настаивают на усилении существующих ограничений на морскую торговлю и порты как часть пакета.

Поддержка эмбарго растет

Как ранее сообщал Минфин, министр экономики Германии Роберт Габек заявил, что его страна готова прекратить поставки российской нефти.

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Также министр экономики Франции Бруно Ле Мер утверждал, что страны-члены ЕС в ближайшее время примут решение о полном прекращении импорта российской нефти.

Источник: МинФин