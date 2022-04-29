Украина намерена привлечь кредит на 200 миллионов евро от Италии — Марченко

Министр экономики и финансов Италии Даниэле Франко подтвердил намерение правительства Италии предоставить Украине кредит в размере 200 млн евро, сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью итальянской Corriere della sera, передает Интерфакс-Украина.

Фото: epravda.com

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«Мы ведем переговоры по получению средств на льготных условиях: под 1% годовых, со сроком погашения — 15 лет. На мой взгляд, другие страны также могут предложить нам кредиты на таких льготных условиях. Такое финансирование, безусловно, помогло бы нам», — сказал Марченко.

Он также поблагодарил Италию, которая первой из всех стран предоставила Украине на грантовых условиях 110 млн евро в начале развязанной Россией войны.

Кредиты он Германии

Глава украинского Минфина сообщил, что недавно начата также подготовка соглашения о следующем кредите в 150 евро млн от Германии, которорый поможет поддержать макрофинансовую стабильность Украины.

По его словам, пока от Германии только на прошлой неделе поступил кредит в 150 млн евро в поддержку малого и среднего бизнеса, договоренность о котором была достигнута еще в марте 2020 года.

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«Министр Кристиан Линднер также отметил, что они рассматривают возможность предоставления нам военной поддержки в размере 1 млрд евро, однако мы ожидали от Германии не меньшей финансовой поддержки, чем та, которую оказывают нам Великобритания, Канада или США», — сказал Марченко.

Помощь МВФ

Марченко добавил, что правительство связывает большие надежды на финансирование с управляемым счетом МВФ. «Мы призываем страны-партнеры рассмотреть возможность перераспределения 10% их Специальных прав заимствования (SDR), которые они получили от МВФ в августе 2021 года и еще не использовали. В основном мы ориентируемся на страны ЕС. Однако следует согласовать конкретные правила с Европейским Союзом и Европейским центральным банком (ЕЦБ)», — объяснил глава Минфина.

По его словам, страны ЕС рассмотрят этот вопрос, поскольку со стороны ЕЦБ могут быть некоторые ограничения использования SDR.

«Но я думаю, что страны будут пытаться найти юридическое решение по ЕЦБ, чтобы сделать SDR доступными для Украины. МВФ также работает с другими странами, чтобы выяснить, как выделенные квоты SDR могут быть использованы для поддержки Украины», — отметил министр.

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Международная помощь

29 апреля в Украину поступило 88,5 миллиона евро от Всемирного банка. Минфин пообещал направить их в общий фонд госбюджета Украины для обеспечения первоочередных социальных, гуманитарных расходов, расходов на здравоохранение и поддержки внутриперемещенных лиц.

28 апреля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США рассматривает возможность передачи Украине замороженных в Штатах активов Банка России.

Источник: МинФин