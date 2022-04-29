25 банков с убытком закрыли первый квартал этого года — НБУ

В январе-марте 2022 года банки продемонстрировали отрицательный финансовый результат — 160 млн грн из-за полученного в марте чистого убытка — 10,07 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные Нацбанка.

фото: apostrophe.ua

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На такой результат повлияло несколько факторов

Значительные объемы сформированных резервов под ожидаемые убытки из-за последствий войны: банки сформировали за первый квартал резервы на 21,57 млрд грн, из них в марте — на 15,86 млрд грн.

Введение банками кредитных каникул и понижение комиссии за пользование своими услугами с начала полномасштабной войны. Это негативно сказалось на процентных и комиссионных доходах финучреждений.

Общее понижение бизнес-активности и падение спроса на кредиты и банковские сервисы.

«По состоянию на 1 апреля 2022 года из 69 платежеспособных банков 44 банка были прибыльными и получили чистую прибыль в размере 5,85 млрд грн, 25 — убыточными (с убытком 6,01 млрд грн)», — поделились данными в НБУ.

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Напомним, что Приватбанк завершил первый квартал 2022 года с прибылью 3,7 млрд грн благодаря результатам довоенных месяцев.

Автор:

Журналист

Светлана Тартасюк

Пишет на темы:

Банки и банковские продукты, недвижимость, рынок труда, бизнес, финансы, инвестиции

Источник: МинФин