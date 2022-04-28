Финансы

Потери украинской экономики из-за разрушения инфраструктуры выросли на $3,1 млрд за неделю

Photo of Admin Admin Send an email 15 минут agoОбновлено: 28 апреля, 2022
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По состоянию на 26 апреля общая сумма прямого задокументированного ущерба инфраструктуры, только на основе публичных источников, достигла почти $88 млрд или 2,6 трлн грн. За последнюю неделю прямые потери экономики Украины из-за разрушений и повреждений гражданской и военной инфраструктуры выросли на $3,1 млрд.

фото: vecherniy-kiev.com.ua

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Об этом свидетельствует анализ, который осуществляется в рамках проекта «Россия заплатит» командой KSE Institute при поддержке Офиса Президента Украины, Министерства экономики, Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий и Министерства инфраструктуры.

За что Россия заплатит

По общим оценкам Минэкономики и KSE, общие потери экономики Украины из-за войны, учитывая как прямые потери, рассчитанные в этом проекте, так и косвенные потери (снижение ВВП, прекращение инвестиций, отток рабочей силы, дополнительные расходы на оборону и социальную поддержку и т. п.) колеблются от $564 млрд до $600 млрд.

Наибольший рост потерь за последнюю неделю обусловлен новыми данными по повреждениям и разрушениям объектов железнодорожной инфраструктуры, объектов здравоохранения и активов предприятий.

Также к оценке добавили ориентировочные потери в результате повреждения земельного фонда сельскохозяйственного назначения из-за ракетных обстрелов и проведения боевых действий. Эта сумма состоит из четырех компонентов: минное загрязнение, рекультивация земель, потери озимых и потери мелиоративных площадей.

За 62 дня войны России против Украины захватчики повредили, разрушили или захватили не менее 23 574 км дорог и 32 млн кв. м жилого фонда.

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По сравнению с последней неделей выросло количество поврежденных или разрушенных объектов. Теперь составляет по меньшей мере 535 детских садов, 866 учреждений среднего и высшего образования, 231 медучреждение, 173 завода и предприятия.

В перечне повреждений и разрушений из-за войны по меньшей мере 75 административных зданий, 277 мостов и мостовых переходов, 11 военных аэродромов, 11 аэропортов и 2 порта. Также на 26 апреля российские войска повредили, разрушили или захватили по меньшей мере 95 религиозных и 130 других культурных сооружений.

Прямые потери Украины от повреждения физической инфраструктуры, на основе публичных источников и данных органов власти, по состоянию на 26.04.2022, с начала военных действий

Объекты инфраструктуры

Объем единиц

Общие потери, млн дол. США

Дороги, км

23 574

$29 480

Жилые дома, тыс. кв. метров

32 183

$28 315

Активы предприятий, единиц

173

$9 792

Гражданские аэропорты, единиц

11

$6 817

Железнодорожная инфраструктура и подвижной состав

н/д

$3 557

Мосты и мостовые переходы

289

$1 622

Заведения здравоохранения

231

$1 803

Заведения среднего и высшего образования

866

$1 128

Земельный фонд, га

4 224

$873

Порты и портовая инфраструктура

2

$622

Военные аэродромы

11

$429

Административные здания

75

$410

Детские садики

535

$416

Религиозные сооружения

95

$325

Самолет Ан-225 «Мрия»

1

$300

Торговые центры

16

$272

Культурные сооружения

130

$226

Складская инфраструктура

138

$225

Другое

$1 343

Вместе

$87 956

Среди областей, где больше всего повредили и разрушили учебные заведения, — Донецкая, Луганская и Харьковская. В результате войны в Донецкой области захватчики разрушили и повредили более 30% учебных заведений, в Луганской — более 23%, в Харьковской — почти 19%. В столице таковых более 5%.

Наибольшие потери в общей сумме прямого задокументированного ущерба инфраструктуры составляют расходы жилищного фонда и активов предприятий.

40% общего количества поврежденных, разрушенных или захваченных жилых домов и предприятий приходится на Донецкую область, 23% сконцентрированы в Харьковской области, 12% — в Черниговской области и 8% — в Киевской области.

Доля регионов по потерям жилья и предприятий по состоянию на 26.04.2022, с начала военных действий

* Регионы с незначительным уровнем ущерба не учтены

Команда проекта также работает над возможностью использования спутниковых снимков для анализа повреждений. Это подходит для анализа повреждений массовых объектов: жилищной застройки, дорог, сельскохозяйственных активов.

Современные изображения с разрешением 30−50 см на пиксель позволяют качественно определять даже приватные дома или следы отдельных взрывов.

Команда проекта работает над получением снимков от признанных лидеров в отрасли — Maxar и Airbus, а также сотрудничает с рядом отечественных и иностранных компаний по поиску оптимального технического решения по их привязке к геокоординатам и обработке.

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Напомним, что проект «Россия заплатит» фокусируется на оценке прямых потерь физической инфраструктуры Украины в результате войны (разрушение жилых домов, коммунальной, дорожной, железнодорожной инфраструктуры; образовательных и медицинских учреждений и т. д.) и оценке финансовой стоимости этих потерь.

В настоящее время в рамках проекта не осуществляется оценка общих потерь экономики, которые включают не только прямые потери инфраструктуры, но также многочисленные «побочные» потери, которые экономика понесла в результате войны. В частности, закрытие большого количества предприятий; потери сотнями тысяч людей домов и работы; прекращение каких-либо инвестиций; сокращение потребительского спроса граждан и т. д.

Предоставить информацию о потерях физической инфраструктуры, в частности жилых домов, в результате войны может каждый гражданин или юридическое лицо по ссылке. Также можно подать информацию о повреждениях с помощью чат-бота или приложения «Киев Цифровой».

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 15 минут agoОбновлено: 28 апреля, 2022
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