Потери украинской экономики из-за разрушения инфраструктуры выросли на $3,1 млрд за неделю
По состоянию на 26 апреля общая сумма прямого задокументированного ущерба инфраструктуры, только на основе публичных источников, достигла почти $88 млрд или 2,6 трлн грн. За последнюю неделю прямые потери экономики Украины из-за разрушений и повреждений гражданской и военной инфраструктуры выросли на $3,1 млрд.
фото: vecherniy-kiev.com.ua
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Об этом свидетельствует анализ, который осуществляется в рамках проекта «Россия заплатит» командой KSE Institute при поддержке Офиса Президента Украины, Министерства экономики, Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий и Министерства инфраструктуры.
За что Россия заплатит
По общим оценкам Минэкономики и KSE, общие потери экономики Украины из-за войны, учитывая как прямые потери, рассчитанные в этом проекте, так и косвенные потери (снижение ВВП, прекращение инвестиций, отток рабочей силы, дополнительные расходы на оборону и социальную поддержку и т. п.) колеблются от $564 млрд до $600 млрд.
Наибольший рост потерь за последнюю неделю обусловлен новыми данными по повреждениям и разрушениям объектов железнодорожной инфраструктуры, объектов здравоохранения и активов предприятий.
Также к оценке добавили ориентировочные потери в результате повреждения земельного фонда сельскохозяйственного назначения из-за ракетных обстрелов и проведения боевых действий. Эта сумма состоит из четырех компонентов: минное загрязнение, рекультивация земель, потери озимых и потери мелиоративных площадей.
За 62 дня войны России против Украины захватчики повредили, разрушили или захватили не менее 23 574 км дорог и 32 млн кв. м жилого фонда.
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По сравнению с последней неделей выросло количество поврежденных или разрушенных объектов. Теперь составляет по меньшей мере 535 детских садов, 866 учреждений среднего и высшего образования, 231 медучреждение, 173 завода и предприятия.
В перечне повреждений и разрушений из-за войны по меньшей мере 75 административных зданий, 277 мостов и мостовых переходов, 11 военных аэродромов, 11 аэропортов и 2 порта. Также на 26 апреля российские войска повредили, разрушили или захватили по меньшей мере 95 религиозных и 130 других культурных сооружений.
Прямые потери Украины от повреждения физической инфраструктуры, на основе публичных источников и данных органов власти, по состоянию на 26.04.2022, с начала военных действий
|
Объекты инфраструктуры
|
Объем единиц
|
Общие потери, млн дол. США
|
Дороги, км
|
23 574
|
$29 480
|
Жилые дома, тыс. кв. метров
|
32 183
|
$28 315
|
Активы предприятий, единиц
|
173
|
$9 792
|
Гражданские аэропорты, единиц
|
11
|
$6 817
|
Железнодорожная инфраструктура и подвижной состав
|
н/д
|
$3 557
|
Мосты и мостовые переходы
|
289
|
$1 622
|
Заведения здравоохранения
|
231
|
$1 803
|
Заведения среднего и высшего образования
|
866
|
$1 128
|
Земельный фонд, га
|
4 224
|
$873
|
Порты и портовая инфраструктура
|
2
|
$622
|
Военные аэродромы
|
11
|
$429
|
Административные здания
|
75
|
$410
|
Детские садики
|
535
|
$416
|
Религиозные сооружения
|
95
|
$325
|
Самолет Ан-225 «Мрия»
|
1
|
$300
|
Торговые центры
|
16
|
$272
|
Культурные сооружения
|
130
|
$226
|
Складская инфраструктура
|
138
|
$225
|
Другое
|
$1 343
|
Вместе
|
$87 956
Среди областей, где больше всего повредили и разрушили учебные заведения, — Донецкая, Луганская и Харьковская. В результате войны в Донецкой области захватчики разрушили и повредили более 30% учебных заведений, в Луганской — более 23%, в Харьковской — почти 19%. В столице таковых более 5%.
Наибольшие потери в общей сумме прямого задокументированного ущерба инфраструктуры составляют расходы жилищного фонда и активов предприятий.
40% общего количества поврежденных, разрушенных или захваченных жилых домов и предприятий приходится на Донецкую область, 23% сконцентрированы в Харьковской области, 12% — в Черниговской области и 8% — в Киевской области.
Доля регионов по потерям жилья и предприятий по состоянию на 26.04.2022, с начала военных действий
* Регионы с незначительным уровнем ущерба не учтены
Команда проекта также работает над возможностью использования спутниковых снимков для анализа повреждений. Это подходит для анализа повреждений массовых объектов: жилищной застройки, дорог, сельскохозяйственных активов.
Современные изображения с разрешением 30−50 см на пиксель позволяют качественно определять даже приватные дома или следы отдельных взрывов.
Команда проекта работает над получением снимков от признанных лидеров в отрасли — Maxar и Airbus, а также сотрудничает с рядом отечественных и иностранных компаний по поиску оптимального технического решения по их привязке к геокоординатам и обработке.
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Напомним, что проект «Россия заплатит» фокусируется на оценке прямых потерь физической инфраструктуры Украины в результате войны (разрушение жилых домов, коммунальной, дорожной, железнодорожной инфраструктуры; образовательных и медицинских учреждений и т. д.) и оценке финансовой стоимости этих потерь.
В настоящее время в рамках проекта не осуществляется оценка общих потерь экономики, которые включают не только прямые потери инфраструктуры, но также многочисленные «побочные» потери, которые экономика понесла в результате войны. В частности, закрытие большого количества предприятий; потери сотнями тысяч людей домов и работы; прекращение каких-либо инвестиций; сокращение потребительского спроса граждан и т. д.
Предоставить информацию о потерях физической инфраструктуры, в частности жилых домов, в результате войны может каждый гражданин или юридическое лицо по ссылке. Также можно подать информацию о повреждениях с помощью чат-бота или приложения «Киев Цифровой».
Источник: МинФин