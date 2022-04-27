Хакер похитил NFT на более чем $2 миллиона, перевел часть денег Украине

Хакер взломал аккаунт NFT-проекта Bored Ape Yacht Club (BAYC) в Instagram и похитил невзаимозаменяемые токены и ефир, передает ForkLog.

0

►Подписывайтесь на «Минфин» в Instagram:

главные новости про инвестиции и финансы

Неизвестный взломал официальный аккаунт NFT-проекта BAYC в Instagram и разместил фишинговую ссылку. Она вела на фейковый сайт BAYC якобы с аирдропом. Пользователям предлагалось подписать транзакцию safeTransferFrom, после чего все их активы переводились на кошелек злоумышленника.

Команда уже восстановила контроль над учетной записью и начала расследование инцидента.

По данным аналитиков из PeckShield, добычей хакера стали приблизительно 765,3 ETH и 91 NFT. Он уже продал 23 невзаимозаменяемых токена и выручил около $2,4 млн. Украденную криптовалюту злоумышленник начал переводить на централизованные биржи.

Читайте также: Запрет биткоина и процентов по депозитам в стейблкоинах: что ЕС готовит инвесторам

Хакер также отправил 1,6 ETH (90,5 тысяч гривен не 14:00 по киевскому времени) в фонд криптопожертвований для Украины.

Что такое NFT

NFT является своеобразным развитием идеи криптовалют, пишет BBC. Как и традиционные цифровые деньги — биткоин или Ethereum — они работают на технологии блокчейн.

Ключевое отличие только в одном: если одна «монета» биткоина, к примеру, ничем не отличается от другой «монеты» биткоина, то каждый NFT — уникален или имеет ограниченное количество копий. Отсюда и название NFT — non fundgible-token (невзаимозаменяемый токен).

Читайте также: Рынок NFT за год вырос почти в 400 раз

Если у вас есть уникальный невзаимозаменяемый токен, то вы можете быть уверенными: такого нет больше ни у кого.

Источник: МинФин