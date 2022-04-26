Главное за вторник: российские хакеры атакуют патриотов, риски для криптоинвесторов и продажа Twitter

Российские хакеры атакуют патриотов. Что делать

Специалисты Госспецсвязи заявили, что российские хакеры совершают все больше кибератак, направленных против обычных украинцев. Кроме того, растет количество информационно-психологических операций против украинского населения в соцсетях и мессенджерах.

Пять недооцененных акций с потенциалом роста в 2022 году

Что добавлять в инвестиционный портфель и как инвестору на фондовом рынке управлять им, чтобы получать доходность свыше 10% годовых? Один из вариантов — найти компании, акции которых недооценены. Как это сделать, «Минфину рассказали инвестиционные эксперты Фридом Финанс Украина Тарас Гандзий и Роберт Ли.

Запрет биткоина и процентов по депозитам в стейблкоинах: что ЕС готовит инвесторам

Уже в 2024 г Украина планирует вступить в ЕС. Это значит, что нашей стране придется подгонять законодательство под европейские стандарты, в том числе и в части регулирования криптоиндустрии. К чему уже сейчас стоит готовиться криптоинвесторам, разбирался «Минфин».

Twitter принял предложение Илона Маска. Соцсеть будет продана за $44 миллиарда

Вчера совет директоров Twitter объявил, что принял предложение Илона Маска о приобретении компании. После этого акции выросли на 5,9% до 51,79 доллара. Об этом сообщает CNBC.

«Украинская Мрия»: Укрпочта презентовала новую марку

Укрпочта презентовала новую марку — «Украинская Мрия». О времени выпуска марки и ее тираже сообщат отдельно. Об этом рассказал генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смелянский.

Марка была разработана еще до войны, в рамках конкурса «Что для меня Украина?», в котором победила 11-летняя София Кравчук из г. Любомль Волынской обл.

Источник: МинФин