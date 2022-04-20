Главное за среду: продление военного положения, прогноз для украинской экономики и оживление на рынке недвижимости

Военное положение в стране могут продлить до 25 мая

Президент Украины Владимир Зеленский 19 апреля внес в Верховную Раду законопроект «О продлении срока действия военного положения в Украине».

Документ передан на рассмотрение Комитету В Р.

В этом году ВВП Украины упадет на треть, РФ — на 8,5% — прогноз МВФ

Международный валютный фонд прогнозирует падение экономики Украины на 35% в этом году. Об этом говорится в отчете World Economic Outlook от МВФ, передает ЭП.

Для Украины все прогнозы на 2022−2027 гг., кроме реального ВВП на 2022 год, не рассчитывают из-за чрезвычайно высокой степени неопределенности, пишет Фонд.

В Гоструда рассказали, что выходных дней после праздников не будет

25 апреля, а также 2 и 9 мая будут обычными рабочими днями, работа в которые будет оплачиваться в обычном порядке. Об этом сообщили в Государственной службе Украины по вопросам труда.

Когда заработает рынок недвижимости в Украине

Министр юстиции Украины Денис Малюська анонсировал, что в ближайшие дни появится возможность оформлять значительно больше регистрационных действий.

«Это означает, что в ближайшие дни будет открыт рынок недвижимости и будет возможность оформлять значительно больше регистрационных действий, которые касаются юридических лиц и физических лиц предпринимателей», — поделился Малюська.

Источник: МинФин