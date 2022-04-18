Исчезнувшая помощь: смс о зачислении 6500 грн есть, а денег нет

16 апреля на странице отзывов «Минфина» появилось множество жалоб пользователей. Суть претензий одна и та же — граждане получают уведомления, что им зачислена помощь от государства в размере 6500 грн, но по факту деньги не приходят.

4

Что происходит

Очевидно, что речь не о сбое в одном конкретном финучреждении. Жалуются клиенты самых разных банков — от государственного Ощада до «австрийского» Райффайзена и виртуального monobank.

Граждане объясняют, что не получают выплаты в рамках программы «єПідтримка». Хотя сообщения о зачислении помощи им приходят.

В чем причина

Найти разгадку проблемы попытались в Райффайзен Банке. Там отмечают, что таких обращений очень много и советуют ждать. В банке допускают, что такая ситуация может быть связана с тем, что Минэкономики не хватило финансирования.

Деньги для выплат в банк пока не поступали.

Как ранее сообщал «Минфин», многие читатели нашего сайта жаловались на то, что подали заявку на получение помощи в размере 6,5 тыс. грн. в «Дие», но деньги не поступили.

Читайте также: Компенсация за разрушенное жилье: как получить и когда заплатят

В сообщении об одобрении заявки в приложении «Дия» указывалось, что средства будут начислены в течение 10 дней, но в этот срок деньги так и не поступали. В свою очередь банки заявляли, что задержка происходит не с их стороны.

Источник: МинФин