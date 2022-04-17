В украинских банках нашли 200 млрд грн компаний из РФ и Беларуси: что будет с деньгами

Национальная полиция выявила в украинских банках 200 млрд гривен, которые принадлежат российским или беларусским компаниям. Об этом в эфире национального марафона сообщил первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин, — передает УНИАН.

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По его словам, Национальная полиция инициировала запуск дополнительного финансового контроля в отношении около 7 тыс компаний, которые имеют российскую или беларусскую регистрацию или собственников.

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Помимо этого Нацполиция совместно с НБУ разработала дополнительные рекомендации для банков оносительно анализа транзакций и контрактов, которые предусматривают вывод валютных средств на территорию РФ.

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«Если банки прислушаются к рекомендациям Национальной полиции и Национального банка, мы можем говорить, что 200 миллиардов гривен будет не допущено для выплаты на территорию РФ с соответствующей уплатой налогов и использования этих средств в интересах ведения боевых действий в Украине», — добавил Енин.

Источник: МинФин