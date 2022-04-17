Финансы

Twitter намерен защищаться от поглощения Илоном Маском

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 17 апреля, 2022
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Компания Twitter, Inc. (NYSE: TWTR) объявила, что Совет директоров единогласно поддержал т.н. «План прав», устанавливающий правила выкупа акций компании действующими акционерами. Об этом сообщает PRNewswire.

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В Twitter также пояснили, что решение принято после озвученных предложений по приобретению компании.

Новыми правилами предусмотрено следующее: если частное лицо или компания приобретает 15% акций Twitter, другие акционеры получают право на выкуп акций с существенными скидками. Речь идет о новых акциях, то есть соцсеть выпустит новые ценные бумаги, тем самым снижая долю всех акционеров.

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План действий снизит вероятность того, что какая-либо организация, лицо или группа получат контроль над компанией путем скупки на открытом рынке без выплаты всем акционерам соответствующей контрольной премии или без предоставления Совету директоров достаточного времени для реагирования на сложившуюся ситуацию.

Контекст

Илон Маск заявил о своем намерении выкупить акции Twitter, предложив $54,2 за акцию, следует из документов SEC. Миллиардер назвал оффер «лучшим и окончательным».

Позднее Джастин Сан решил перебить предложение Маска — основатель Tron заявил, что готов приобрести Twitter по цене $60 за акцию.

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 17 апреля, 2022
0 0 1 минута чтения
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