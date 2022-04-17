Последствия санкций: производство зенитно-ракетных комплексов РФ на паузе

Производство российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) на паузе. Работников заводов отправляют в отпуск или войну. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

фото: ua-football.com

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Работу завода остановили

«Ульяновский механический завод» (АО «УМС», Ульяновск) — производитель радиолокационных систем и средств противовоздушной обороны ближней и средней дальности для сухопутных войск ВС РФ (ЗРК «Бук», ЗРК «Куб», ЗГРК «Тунгуска»).

Производственные мощности завода фактически остановлены.

«Причины критического состояния производства — использование большого количества комплектующих и электронных компонентов в изготовлении продукции военного назначения. До недавнего времени основным поставщиком российского ВПК была Германия. Но с началом вторжения на территорию Украины любое сотрудничество было прекращено», — сообщает разведка.

По словам сотрудников, продолжать производство собственными силами завод не в состоянии, поскольку в ходе технологического процесса не используется «практически ничего российского».

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Работников отправляют на войну

В настоящее время руководство завода ищет возможности обойти санкции и наладить поставки через третьи страны, в частности Казахстан. Но такие схемы приводят к значительному подорожанию комплектующих из-за необходимости платить за услуги странам-посредникам. А это не предусмотрено бюджетом, и увеличить его нет возможности.

Работникам предоставляют выбор: идти в неоплачиваемый отпуск или подписывать контракт с вооруженными силами для участия в войне в Украине. Рекомендуемая должность — «оператор-наводчик» ЗРК «Бук». Предлагаемая зарплата — 50 тыс. руб. на месяц.

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Источник: МинФин