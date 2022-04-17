Квадратные метры, полученные в качестве компенсации за разрушенное жилье, нельзя будет продавать 3 года

Вместе с правом на получение жилья вместо разрушенного украинцев обяжут не отчуждать его в течение трех лет. Об этом рассказала глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк во время онлайн-обсуждения соответствующего законопроекта № 7198. — Об этом пишет Судебно-юридическая газета.

0

Депутат также сообщила, что приоритетное право на получение нового жилья вместо разрушенного во время войны получат военнослужащие и их семьи, многодетные семьи и лица с инвалидностью.

«Да все те, чье жилье разрушено или повреждено, имеют право на компенсацию от государства. Инвесторы, не получившие документы, в частности право собственности, но имеющие документы о внесении платежей за жилье, также будут иметь право на возмещение.

Читайте также: Компенсация за разрушенное жилье: как получить и когда заплатят

Полученное в результате компенсации жилье нельзя будет продавать в течение 3 лет. Потому что нам хотелось бы, чтобы украинцы оставались в Украине, а не продавали полученное в результате компенсации жилье и ехали за границу», — пояснила Елена Шуляк.

Контекст

1 апреля Верховная Рада одобрила в первом чтении законопроект № 7198 о компенсации за повреждение и уничтожение отдельных категорий объектов недвижимого имущества в результате боевых действий.

Документом предусматривается, что компенсация предоставляется посредством:

денежной компенсации путём перечисления денежных средств на текущий счет получателя компенсации;

финансирования строительства нового здания;

финансирования поврежденного имущества многоквартирного дома

Предельный размер компенсации в виде объекта недвижимого имущества не может превышать стоимости 150 кв. м за один объект.

Расчет стоимости 1 кв м площади объекта недвижимого имущества осуществляется по методике, определенной Кабинетом Министров.

Получатель компенсации имеет право на получение объекта недвижимого имущества, стоимость которого превышает предельный размер компенсации, самостоятельно оплатив разницу между фактической стоимостью объекта недвижимого имущества и суммой компенсации по рыночной стоимости.

Источник: МинФин