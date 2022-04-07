Немедленно ввести полное нефтегазовое эмбарго РФ: Европарламент призвал не медлить с жесткими санкциями

Европарламент призвал ЕС к немедленному эмбарго нефти и газа из РФ. Депутаты также требуют отключения от SWIFT всех российских банков и запрета их кораблям заходить в чужие территориальные воды. Об этом сообщает DW.

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Европа шокирована зверствами русской армии

Европейские депутаты поддержали соответствующую резолюцию, в которой обращаются в Совет Европы ввести такие жесткие санкции из-за зверств российской армии, которая она совершает в Украине.

В документе отмечается, что россияне совершили ряд военных преступлений, «изнасилование и казнь гражданских, принудительное перемещение людей, мародерство и атаки на гражданскую инфраструктуру, в частности больницы, медицинские учреждения, школы, хранилища и автомобили скорой помощи, а также стрельба в гражданских, пытающихся уехать из зоны конфликта заранее согласованными гуманитарными коридорами, которые совершались вооруженными силами России в ряде оккупированных украинских городов, таких как Буча» .

Евродепутаты подчеркнули, что необходимо привлечь к ответственности как совершающих военные преступления, так и высокопоставленных чиновников и высших офицеров.

Депутаты требуют ввести эмбарго немедленно

Европарламент призывает ввести немедленное полное эмбарго на импорт российских нефти, угля, ядерного топлива и газа, полностью отказаться от «Северного потока-1» и «Северного потока-2», а также представить план обеспечения безопасности поставок энергоносителей в ЕС в краткосрочной перспективе.

Резолюция выступает и за ряд других ограничений. В частности, евродепутаты поддерживают отключение всех российских банков от системы уведомлений о финансовых переводах SWIFT.

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Также, по мнению Европарламента, всем судам под флагом РФ, зарегистрированным в России, находящимся в российской собственности или зафрахтованным из РФ, нужно запретить заходить не только в порты в ЕС, но также и в его территориальные воды. То же должно распространяться и на корабли, следующие из русских гаваней или к ним.

Напомним, что в ЕС уже ввели эмбарго на российский уголь. В Европе также запретили многим российским кораблям заходить в порты, а грузовикам перекрыли дороги. Впрочем, позже в СМИ появилась информация о том, что запрет на импорт угля произойдет только в середине августа.

Источник: МинФин