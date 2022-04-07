Международные партнеры помогут восстановить интернет в Украине — Минцифры

Связь во время войны стала неотложной потребностью. Одновременно одна из главных целей врага — оставить украинцев без нее. Поэтому Европа сейчас собирает то, что нужно интернет-провайдерам в Украине для поддержки работы интернета. Для этого запустили платформу «Держите Украину на связи», сообщают в Минцифры.

фото: linkedin.com

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Держать Украину на связи

«Сейчас сети украинских операторов связи значительно повреждены в результате боевых действий. Они нуждаются в восстановлении. Операторы, как и остальные бизнеса, несмотря на большие убытки, продолжают оказывать услуги. Так они поддерживают Украину. И мы понимаем, насколько необходима поддержка им», — отмечают в Минцифры.

Проект «Keep Ukraine Connected» от Global NOG Alliance стартует уже в этом месяце.

Его главная цель — помочь операторам в закупке необходимого оборудования для восстановления связи в Украине. Это полностью волонтерская инициатива добровольцев.

Отправить оборудование на территорию Украины планируют во второй декаде апреля.

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Как писал «Минфин», широкую огласку приобрела новость, что с 2022 года в Украине запустят спутниковый интернет от компании Илона Маска — Starlink. Сможет ли эта компания конкурировать с отечественными мобильными операторами — в колонке руководителя направления развития мобильного интернета Минцифры Станислава Прибытько.

Источник: МинФин