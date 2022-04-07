Кредиты по программе «5-7-9%» получили 12 тыс. фермерских хозяйств

Для своевременного старта посевной кампании правительство активировало дополнительные механизмы кредитования аграриев. В частности, на сайте Кабмина речь идет о расширении программы «5−7−9%», согласно которой любое украинское предприятие может получить кредит до 60 млн грн под 0%.

фото: agrarii-razom.com.ua

0

Кредиты для фермеров

С начала войны кредиты от государственных банков на общую сумму 1,1 млрд грн получили 826 бизнесов. Из всех выданных кредитных средств по программе «5−7−9%» 42% приходилось именно на аграрный сектор. Ими воспользовались 12 тыс. фермерских хозяйств. Вырученные средства идут на закупку удобрений, горючего, средств защиты растений.

«Во время войны коммерческие и государственные банки должны активизировать свою кредитную деятельность, ведь эти средства нужны тысячам предпринимателей для настройки производств. Правительство и Нацбанк проводят с банковским сектором соответствующую работу», — добавила министр экономики Украины Юлия Свириденко.

По ее словам, 10 крупнейших банков заявили о выделенных лимитах на сумму 40 млрд грн. На данный момент госбанки уже выделили фермерам 2,3 млрд грн.

В целом же, начиная с 24 февраля, государственные банки суммарно нарастили кредитные портфели на 12,5 млрд грн, что эквивалентно 15% прироста за 2021 год.

Читайте также: Пшеницы хватит на 2 года — министр рассказал о запасах продуктов

Как писал «Минфин», из-за военных действий Украина в этом году сократит посевные площади на 25−30%. Но в целом посевная идет успешно, аграрии обеспечены топливом и необходимыми ресурсами, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Источник: МинФин