Финансы

Intel уходит из России

Photo of Admin Admin Send an email 19 минут agoОбновлено: 7 апреля, 2022
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Крупнейший производитель чипов в мире Intel останавливает деятельность в России из-за войны в Украине. В то же время компания будет поддерживать своих сотрудников в стране-агрессорке. Об этом говорится в заявлении американской компании.

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«Наши мысли со всеми, кого коснулась эта война, особенно с жителями Украины и соседних стран, а также со всеми людьми во всем мире, которые имеют семьи, друзей и близких в этом регионе… Мы работаем, чтобы поддержать всех наших сотрудников в этой сложной ситуации, в том числе 1200 наших сотрудников в России», — говорится в сообщении.

Ранее Intel приостановила все поставки клиентам в Россию и Беларусь.

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Акции Intel за последний месяц выросли в цене почти на 1%. 6 апреля бумаги стоят по $48,13.

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 19 минут agoОбновлено: 7 апреля, 2022
0 0 1 минута чтения
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