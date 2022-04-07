Бельгия заблокировала 200 миллиардов евро, принадлежащих россиянам

Бельгия заблокировала российские финансовые операции на общую сумму 196,4 млрд евро, а также заморозила активы на 2,7 млрд евро. Они принадлежат 887 физическим и 62 юридическим лицам, входящим в санкционные списки. Об этом сообщает rtbf.be.

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«Это операции, заблокированные после европейских санкций, направленных на то, чтобы не допустить Россию к международным финансовым рынкам», — говорится в сообщении.

В Брюсселе расположена компания Euroclear — это одна из ведущих мировых компаний, специализирующаяся на расчетах по операциям с финансовыми ценными бумагами. Издание предполагает, что деньги и активы были связаны с этой компанией.

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Источник: МинФин