С начала года хакеры и мошенники украли более $1 миллиарда в криптовалюте

С начала 2022 года потери криптоиндустрии от действий хакеров и мошенников составили $1,22 млрд. Это на 695% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает Yahoo Finance со ссылкой на Immunefi.

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В фокусе активности злоумышленников экосистема DeFi — система децентрализованных финансовых сервисов. До 99% потерь связаны с взломом программного обеспечения, включая крупнейшие с начала года изломы Wormhole и Ronin — на $319 млн и $625 млн соответственно.

По мнению экспертов, это не аномалия. Подобный вид атак продолжит распространяться, в то время как случаи мошенничеств в отношении инвесторов сократятся.

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«Стоит ожидать, что такие инциденты будут происходить чаще, поскольку все больше преступных групп приобретают собственные навыки взлома DeFi. Кроме того, по мере роста сектора эти взломы становятся все более прибыльными», — заявил основатель и CEO Immunefi Митчелл Амадор.

По словам Амадора, после пика рынка в ноябре 2021 года количество выходящих на него новичков сократилось. Это в целом сделало инвесторов менее склонным к возможностям попасть на мошенничество благодаря опыту.

Напомним, в 2021 году нацеленные на криптоиндустрию злоумышленники заработали рекордные $14 млрд, согласно Chainalysis.

Источник: МинФин