После вывода с рынка российских банков портфель проблемных кредитов снизился на 46 миллиардов

В Украине улучшился показатель проблемных кредитов после вывода с рынка российских банков. Об этом сообщает пресс-служба НБУ в Telegram.

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Доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе по состоянию на 1 марта снизилась до 26,6% по сравнению с 29,5% на 1 февраля.

«Объем неработающих кредитов уменьшился за февраль на 46,3 млрд грн. Существенное улучшение показателя NPL обусловлено выводом из рынка банков с капиталом РФ», — объясняют в НБУ.

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Ликвидация российских банков

После вторжения РФ в Украину Нацбанк принял решение ликвидировать все банки, имеющие российский капитал. Речь идет о «Международном резервном банке» (МР Банк) — это бывшая «дочка» Сбербанка в Украине. 100% банка принадлежит ПАО «Сбербанк России».

Также лицензии лишили Проминвестбанк, который на 99,77% принадлежит Государственной корпорации развития ВЭБ.РФ. Фонд гарантирования вкладов 18 марта начал выплачивать деньги украинцам, которые держали деньги в Проминвестбанке.

Следует подчеркнуть, что Альфа-Банк Украина продолжает свою работу. НБУ решили отстранить российских акционеров от руководства и в регуляторе подчеркнули, что после войны они окончательно лишатся своих долей.

Источник: МинФин