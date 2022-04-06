Под санкции США попала крупнейшая российская платформа в даркнете Hydra и криптобиржа Garantex

В США наложили санкции на платформу Hydra, которая существует в даркнете и пользуется большой популярностью у российских киберпреступников. Также американцы ограничат работу криптобиржи Garantex. Об этом сообщает Financial Times.

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Санкции на Hydra

Hydra, запущенная в 2015 году, является самым большим рынком в даркнете по доходам. Платформа популярна среди киберпреступников для коммуникации и поиска способов отмывания денег или торговли украденными данными и наркотиками.

Санкции предусматривают, что все активы в собственности граждан США будут заморожены независимо от расположения.

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Минфин США заявил, что и Hydra, и Garantex использовались злоумышленниками-вымогателями для отмывания миллионов долларов, полученных от своих преступлений. Многие из них, по данным ведомства, безнаказанно действуют в России или связанных с Россией странах.

Западные эксперты предупреждают, что из России может произойти «бум» финансово мотивированных киберпреступлений, поскольку наложенные на страну санкции вредят экономике.

Что такое даркнет

Это сеть вебсайтов, которые имеют скрытые IP-адреса на которые могут попасть только с определенными настройками или с определенных браузеров. Идея даркнета заключается в защищенности данных и анонимности, чем злоупотребляют преступники.

Источник: МинФин