Что делать, если потеряли паспорт
В условиях войны легко потерять паспорт гражданина Украины или загранпаспорт. Координационный центр по предоставлению правовой помощи подготовил инструкцию, что делать в таком случае, идет речь на сайте Кабмина.
фото: dani-info.com
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Используйте приложение «Дия»
Паспорта в «Дия» — ID-карта и заграничный — имеют такую же юридическую силу, что и обычные. Такая возможность предусмотрена статьей 14¹ Закона Украины «О Едином государственном демографическом реестре и документах, которые подтверждают гражданство Украины, удостоверяют личность или его специальный статус».
Цифровой паспорт можно показывать на блокпостах и полиции и даже использовать для пересечения границы в Польше и Молдове.
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Или обращайтесь в специализированные центры
В ЦНАПах вы можете получить ID-карту и загранпаспорт и восстановить утраченные документы.
Сейчас они работают в таких областях:
Винницкая, Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Кировоградская, Львовская, Ровенская, Тернопольская, Хмельницкая, Черновицкая.
Их адрес, график работы и контакты по ссылке.
Также паспортные услуги снова доступны в подразделениях государственной миграционной службы. Проверить, работает ли ДМС в вашем регионе и найти контактный номер, можно по ссылке.
Источник: МинФин