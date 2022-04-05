Что делать, если потеряли паспорт

В условиях войны легко потерять паспорт гражданина Украины или загранпаспорт. Координационный центр по предоставлению правовой помощи подготовил инструкцию, что делать в таком случае, идет речь на сайте Кабмина.

фото: dani-info.com

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Используйте приложение «Дия»

Паспорта в «Дия» — ID-карта и заграничный — имеют такую же юридическую силу, что и обычные. Такая возможность предусмотрена статьей 14¹ Закона Украины «О Едином государственном демографическом реестре и документах, которые подтверждают гражданство Украины, удостоверяют личность или его специальный статус».

Цифровой паспорт можно показывать на блокпостах и полиции и даже использовать для пересечения границы в Польше и Молдове.

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Или обращайтесь в специализированные центры

В ЦНАПах вы можете получить ID-карту и загранпаспорт и восстановить утраченные документы.

Сейчас они работают в таких областях:

Винницкая, Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Кировоградская, Львовская, Ровенская, Тернопольская, Хмельницкая, Черновицкая.

Их адрес, график работы и контакты по ссылке.

Также паспортные услуги снова доступны в подразделениях государственной миграционной службы. Проверить, работает ли ДМС в вашем регионе и найти контактный номер, можно по ссылке.

Источник: МинФин