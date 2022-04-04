США распечатывает стратегический резерв. GameStop планирует сплит акций. Главные события на рынках в четверг

Фондовый рынок США завершил торги четверга падением на фоне негативной динамики всех секторов.

Фото: Podrobnosti.ua

0

Dow Jones подешевел на -1,56%, индекс S&P 500 подешевел на -1,57%, индекс NASDAQ опустился на -1,54%.

Лидеры и аутсайдеры

В лидерах роста были акции Carnival Corporation, которые подорожали на +3,16%, Norwegian Cruise Line Holdings (+3,11%), акции Royal Caribbean Cruises (+2,82%).

Лидерами падения стали акции Advanced Micro Devices Inc, которые снизились в цене на -8,27%. Акции компании Etsy Inc потеряли -7,64%, а PVH Corp — 7,35%.

Фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае снизились на -6,41%, до $100,91 за баррель. Фьючерсы на нефть Brent с поставкой в июне подешевели на -5,49%, до отметки $105,32 за баррель.

Спотовый газ в Европе подорожал на +0,37%, до отметки $1383 за 1000 м³.

Азия сбавляет темпы

В марте активность большинства азиатских заводов снизилась из-за резкого падения спроса в Китае и роста цен на сырье.

Производственная активность Поднебесной в марте падала самыми быстрыми темпами за два года, как показал индекс PMI в частном секторе. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в производственном секторе от Caixin упал до 48,1 в марте с 50,4 в предыдущем месяце. Это самое резкое снижение с февраля 2020 года.

По мнению аналитиков, спад в Китае не предвещает ничего хорошего для Азии, где находятся крупные производители, зависящие от потребления во второй по величине экономике мира.

Производственная активность Южной Кореи также замедлилась в марте, поскольку новые экспортные заказы продемонстрировали самое резкое сокращение с июля 2020 года. Компании пострадали от роста цен на товары, в первую очередь таких как нефть, металлы и полупроводники.

Производственная активность снизилась и во Вьетнаме, и в Малайзии, т.к. эти страны тоже зависят от сырья.

Япония выделяется на этом фоне. Здесь производственная активность в марте росла более быстрыми темпами, по сравнению с предыдущим месяцем, потому что внутренний спрос вырос из-за ослабевающего воздействия пандемии.

Окончательный индекс PMI Jibun Bank в Японии вырос до 54,1 в марте, по сравнению с 52,7 в предыдущем месяце.

США «распечатывает» стратегический запас

Белый дом принимает экстренные меры ради того, чтобы как-то смягчить последствия топливного кризиса для западного мира. Байден намерен выливать по миллиону баррелей нефти в сутки из стратегического запаса США на рынок в течение следующих шести месяцев.

Стоимость топлива в Америке находится на рекордном уровне. Долларовая инфляция — на максимуме за 40 лет. Переговоры Байдена об экстренных поставках нефти из Венесуэлы и попытки на скорую руку заключить иранскую ядерную сделку, которая пока что зависла в воздухе, оказались тщетными.

Пришлось прибегнуть к последнему козырю — распечатать стратегический резерв США, созданный в 70-е. За прошлый год он уже начал опустошаться, сократившись с 700 до 593 миллионов баррелей. Если Белому дому действительно удастся продавать по миллиону баррелей в течение 180 дней, то резервы США снизятся до 400 миллионов — минимума за 50 лет.

Нефтяное потребление США до начала топливного кризиса составляло 21 миллион баррелей в сутки. Миллион баррелей в сутки — это лишь 5% от общего потребления одной Америки. Решение Байдена продавать нефть в течение именно шести месяцев, судя по всему, приурочено к выборам в Конгресс, которые пройдут в ноябре.

На этом фоне нефть скорректировалась на -6%.

Читайте также: WOTAN FUTURE: Как инвестировать во время войны

GameStop планирует сплит акций

Популярная компания среди ритейл трейдеров хочет увеличить количество обыкновенных акций класса A с 300 миллионов до 1 миллиарда, согласно заявлению SEC.

Сплит акций может привести к росту их стоимости. По мнению экспертов, дробление акций может спровоцировать большие ралли.

С апреля Европа будет платить за газ в рублях

Вчера президент Путин подписал указ о переводе платежей за газ на рубли.

Европа стоит перед перспективой потерять более трети поставок газа. Германия, наиболее сильно зависящая от России, уже запустила план действий в чрезвычайных ситуациях, который может привести к нормированию в крупнейшей экономике Европы.

Путин заявил, что покупатели российского газа «обязаны открыть рублевые счета в российских банках. Именно с этих счетов будут производиться платежи за поставленный газ, начиная с 1 апреля».

Читайте также: Германия планирует национализацию «дочек» Газпрома и Роснефти

Если такие выплаты не будут произведены, Россия будет считать это дефолтом со стороны покупателей «со всеми вытекающими последствиями».

Италия заявила, что находится в контакте со своими европейскими партнерами, чтобы дать решительный ответ России. Добавление собственных запасов газа позволит продолжить экономическую деятельность даже в случае сбоев.

Между тем, энергетические компании Германии заявили, что ведут тесные переговоры с Берлином о том, как реагировать на возможные перебои с поставками, и о том, что делать, если Россия прекратит экспорт газа.

Источник: МинФин