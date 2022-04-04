Финансы

monobank снизил ставки по всем кредитам до 1,6% в месяц

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 4 апреля, 2022
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С 1 апреля и до окончания действия военного положения monobank снизил ставку по всем кредитным продуктам до 1,6% в месяц. Об этом написал в телеграм-канале сооснователь проекта Олег Гороховский.

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По его данным, изменения касаются всех кредитных продуктов банка: черных и элитных карт, ранее оформленных рассрочек и кредитов наличными.

А что с депозитами

Как писал «Минфин», в марте monobank резко снизил ставки по депозитам граждан. Доходность годовых вкладов в гривне упала с 11% до 5% годовых.

Ставка по депозитам на 6 месяцев упала с 10% до 4% годовых, на 3 месяца — с 9,5% до 3,5%.

Самыми дорогими остаются вклады на 24 месяца. По ним банк готов платить 6% годовых.

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 4 апреля, 2022
0 0 Менее минуты назад
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