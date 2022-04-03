Финансы

За первый квартал 2022 года Tesla произвела 305 407 авто.

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 3 апреля, 2022
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Tesla доложила о количестве произведенных за первый квартал 2022 года авто, которое оказалось несколько ниже прогнозов аналитиков, передает CNBC.

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За указанный период компания произвела 305 407 автомобилей и доставила 310 048. Tesla объяснила недостаток 4 641 машин «проблемами с цепями поставок и закрытием фабрик».

За аналогичный период прошлого года Tesla доставила 184 800 электромобилей и произвела 180 338 электромобилей.

Компания утверждает, что 95% доставленных автомобилей составляют модели Model 3 и Model Y.

При этом аналитики, в среднем, ожидали, что будет доставлено 317 тысяч авто.

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Почему не оправдались ожидания

В первом квартале на деятельности компании отразились закрытия фабрик в Китае из-за вспышки заболеваний коронавирусом. Также свою роль сыграло российское вторжение, из-за которого цены на такое важное сырье как никель и алюминий резко выросли.

При этом 22 марта компания открыла новую гига-фабрику в Бранденбурге.

Напомним

За последний квартал прошлого года Tesla поставила клиентам 308,6 тысячи автомобилей, побив свой предыдущий рекорд.

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 3 апреля, 2022
0 0 1 минута чтения
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