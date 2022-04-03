Ущерб от повреждения дорожной инфраструктуры уже достиг 874 миллиардов — Укравтодор
Государственное агентство автомобильных дорог Украины оценивает ущерб от повреждения дорожной инфраструктуры во время войны с Россией в 874 млрд грн. Такую оценку дал первый заместитель главы «Укравтодора» Андрей Ивко на брифинге в украинском медиацентре, передает Интерфакс-Украина.
Фото: censor.net
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«По состоянию на 3 апреля по всей Украине было разрушено 23 тыс. км автодорог и 273 искусственных сооружения — мосты, путепроводы и т. д. Общая сумма (убытков — ИФ), которую мы уже рассчитали — это 874 млрд грн. То есть, на восстановление искусственных сооружений и дорог, которые были разрушены в этой войне, пойдет такая сумма: дорог на 835 млрд грн и мостов на 39 млрд грн», — заявил чиновник.
Он также подчеркнул, что «Укравтодор» ведет подсчеты нанесенных автодорожной инфраструктуре повреждений ежедневно.
«Но мы уже готовимся к обновлению, готовим проектную документацию, касающуюся дорог и мостов. Чтобы когда война завершится и мы победим, мы смогли как можно быстрее приступить к выполнению работ», — отметил Ивко.
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Больше разрушений, по его словам, претерпели дороги на востоке, юге и части севера Украины.
Напомним
На 28 марта Министерство экономики Украины оценило потери от войны в 564,9 миллиарда долларов.
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Источник: МинФин