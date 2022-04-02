Рынок IPO в Лондоне в начале года показал самые плохие результаты с 2009 года

Начало года оказалось самым плохим для рынка IPO в Лондоне с 2009 года. Об этом сообщает Bloomberg, передает «Экономическая правда».

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Первичные публичные предложения в Лондоне в первом квартале собрали около $530 млн — это самый плохой результат в первом квартале со времен мирового финансового кризиса 2009 года.

В ходе всего двух размещений бизнес привлек более $50 млн каждый, причем оба провели путем слияния со специально созданной для этого компанией (SPAC).

Для сравнения: по итогам первого квартала 2021 года лондонские IPO привлекли в общей сложности $9,9 млрд — почти в 19 раз больше, свидетельствует статистика Bloomberg. В то же время в начале 2019 и 2020 годов суммарные объемы IPO в Лондоне тоже были менее $1 млрд.

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Отмечается, что инвесторы не спешат вкладывать деньги из-за волатильности рынков, растущей инфляции, повышения ключевой ставки центробанками разных стран и геополитической неопределенности из-за вторжения РФ в Украину.

Отрицательно также влияют плохие результаты большинства компаний после IPO. Bloomberg приводит пример акций сервиса доставки Deliveroo, подешевевших на 71% за первый год торгов.

При этом несколько британских компаний подумывают провести IPO в США: рассчитывают, что там больше денег и можно рассчитывать на крупную капитализацию.

Источник: МинФин