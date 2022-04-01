НБУ призывает прекратить деловые отношения с ядерными страховыми пулами России и Беларуси

Нацбанк призывает прекратить какие-либо деловые отношения с ядерными страховыми пулами и страховыми компаниями России и Беларуси. Об этом НБУ сообщает в собственном Telegram-канале.

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Сложившаяся в Украине ситуация значительно усложнила перестрахование ядерных рисков. Кроме того, под контролем оккупантов оказались две АЭС, под огнем также находятся ядерная установка «Источник нейтронов» и хранилище ядерных материалов Харьковского физико-технического института, говорится в обращении.

«К сожалению, ядерные риски могут значительно возрасти в краткосрочной перспективе. Поэтому сегодня крайне важно принимать риски перестрахования для всех ядерных объектов Украины, обеспечивая таким образом их финансовую защиту», — сообщает Национальный банк.

Регулятор просит усилить международное давление на РФ и Беларусь и сказать решительно «нет» сознательному созданию угроз гражданским ядерным объектам.

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Источник: МинФин