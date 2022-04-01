Главное за неделю: в Украине гарантируют 100% вкладов в банках, Польща ужесточают контроль за деньгами беженцев

Депозиты в украинских банках будут гарантироваться на 100%. Ощадбанк присоединится к ФГВФЛ

Верховная Рада Украины приняла законопроект № 5542−1, который радикально меняет действующую систему гарантирования вкладов физических лиц. Цель документа — повысить доверие вкладчиков к банковской системе и обеспечить ее стабильность.

Финмониторинг: Польские банки ужесточают контроль за средствами украинских беженцев

Польские банки изменяют правила обслуживания украинцев. В частности, лимит на зачисление средств на текущий счет уменьшен до €15 тыс. в месяц.

Рада разрешила национализацию имущества граждан РФ и коллаборантов

В Верховной Раде расширили круг лиц, у которых могут изъять имущество из-за нападения России на Украину. В частности, под национализацию подпадают активы физлиц и коллаборантов.

Путин угрожает прекратить экспорт газа в Европу

Путин подписал указ о прекращении экспорта газа в Европу в случае отказа от оплаты в рублях.

Где искать работу в Европе

«Минфин» уже написал, что нужно для того, чтобы устроиться на работу за рубежом и дефицит каких работников есть в разных странах. В этой статье мы расскажем о ресурсах, которые помогают найти работу в Европе.

Сколько денег напечатал НБУ за месяц с начала войны

Ассоциированный эксперт CASE Украина Евгений Дубогрыз оценил, как украинская финансовая система пережила месяц войны и почему печатание денег Нацбанком не драйвит инфляцию.

Ущерб от российского вторжения превышает $1 триллион, а падение ВВП 35% — Шмыгаль

Из-за нападения России наша страна уже потеряла более $1 триллиона. Падение ВВП составляет 35%. Такие цифры озвучил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Парламент Канады проголосовал за безвиз для Украины. Решение за правительством

Источник: МинФин