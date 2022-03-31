Провайдеров, которые отказываются блокировать российскую пропаганду, исключат из реестра

Интернет-провайдеров, отказывающихся блокировать российскую пропаганду, начали исключать из Реестра операторов, провайдеров телекоммуникаций. Дальше компании ждут более серьезные санкции. Об этом идет речь в телеграмм-канале Госспецсвязи.

фото: antikor.com.ua

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Кого исключат из реестра

Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и услуг почтовой связи, приняла решение об исключении ООО «НЕТАСИСТ» и ООО «НЕТАССИСТ» из Реестра операторов, провайдеров телекоммуникаций.

Причина — невыполнение распоряжений и требований Национального центра оперативно-технического управления электронными коммуникационными сетями Украины (НЦУ), действующего при Госспецсвязи, во время военного положения. В частности, касающиеся безопасности электронных коммуникационных сетей и услуг и блокировки вражеских доменов в Украине.

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Что будут делать с нарушителями

Несколько вариантов решений, которые могут быть приняты:

установить временные особенности маршрутизации трафика;

аннулировать разрешения на использование номерного ресурса;

аннулировать лицензии на использование радиочастотного ресурса;

исключить информацию из других реестров, ведение которых осуществляется Нацкомиссией.

«В условиях военного положения поставщики электронных коммуникационных сетей и услуг обязаны срочно принять меры по выполнению поручений НЦУ. Ряд распоряжений призван свести на нет деятельность пропутинской пропагандистской машины и уничтожить информационное нашествие со стороны РФ», — поясняют в Госспецсвязи.

Автор:

Журналист

Светлана Тартасюк

Пишет на темы:

Банки и банковские продукты, недвижимость, рынок труда, бизнес, финансы, инвестиции

Источник: МинФин