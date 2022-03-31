Провайдеров, которые отказываются блокировать российскую пропаганду, исключат из реестра
Интернет-провайдеров, отказывающихся блокировать российскую пропаганду, начали исключать из Реестра операторов, провайдеров телекоммуникаций. Дальше компании ждут более серьезные санкции. Об этом идет речь в телеграмм-канале Госспецсвязи.
фото: antikor.com.ua
0
Кого исключат из реестра
Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и услуг почтовой связи, приняла решение об исключении ООО «НЕТАСИСТ» и ООО «НЕТАССИСТ» из Реестра операторов, провайдеров телекоммуникаций.
Причина — невыполнение распоряжений и требований Национального центра оперативно-технического управления электронными коммуникационными сетями Украины (НЦУ), действующего при Госспецсвязи, во время военного положения. В частности, касающиеся безопасности электронных коммуникационных сетей и услуг и блокировки вражеских доменов в Украине.
Читайте также: Новый законопроект: финансируешь Россию — платишь больше налогов в Украине
Что будут делать с нарушителями
Несколько вариантов решений, которые могут быть приняты:
- установить временные особенности маршрутизации трафика;
- аннулировать разрешения на использование номерного ресурса;
- аннулировать лицензии на использование радиочастотного ресурса;
- исключить информацию из других реестров, ведение которых осуществляется Нацкомиссией.
«В условиях военного положения поставщики электронных коммуникационных сетей и услуг обязаны срочно принять меры по выполнению поручений НЦУ. Ряд распоряжений призван свести на нет деятельность пропутинской пропагандистской машины и уничтожить информационное нашествие со стороны РФ», — поясняют в Госспецсвязи.
Автор:
Журналист
Светлана Тартасюк
Пишет на темы:
Банки и банковские продукты, недвижимость, рынок труда, бизнес, финансы, инвестиции
Источник: МинФин