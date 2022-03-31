Финмониторинг: Польские банки ужесточают контроль за средствами украинских беженцев

Польские банки изменяют правила обслуживания украинцев. В частности, лимит на зачисление средств на текущий счет уменьшен до €15 тыс. в месяц. Об этом сообщила Наталья Радченко, партнер юридической компании Legal House, руководитель юридического департамента Legal House Poland, в ходе вебинара «Польша для украинцев от, А до Я: что делать, с чего начинать?!«

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По словам Натальи Радченко, многие граждане, убегая от войны в Украине, приехали в Польшу с большими суммами средств. Разумеется, у них возникла необходимость положить эти деньги на счет в банке. Сразу было принято решение разрешить украинцам заводить на счет до €15 тыс. в день.

«На днях банки изменили правила финансового мониторинга. Теперь украинцы могут положить себе на счет тех же €15 тыс., но в месяц», — сообщила эксперт.

Она также отметила, что из-за наплыва мигрантов в стране появилось много неконтролируемых наличных.

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Открыть счет в банке — максимально просто

Открыть счет в польском банке украинские беженцы теперь могут по упрощенной процедуре.

По словам партнера юридической компании Legal House, для этого достаточно только загранпаспорта. Правда, некоторые банки просят еще номер PESEL (одиннадцатизначный код, зарегистрированный в электронной системе), но это единицы.

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Напомним

Как писал «Минфин», согласно Закону о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма, польские банки передают информацию о транзакциях своих клиентов на сумму €15 000 и выше специальному органу — Генеральному инспектору финансовой информации (аналог Государственного комитета финансового мониторинга в Украине).

Кроме того, если банк сочтет некоторые операции сомнительными, он может попросить клиента предоставить дополнительные документы, подтверждающие цель транзакции или источник средств.

Источник: МинФин