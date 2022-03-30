Главное за среду: Безвиз с Канадой, квадратные метры за разрушенное жилье и обвал ставок по депозитам
Компенсацию за уничтоженное жилье можно будет получить квадратными метрами: в Раде зарегистрирован законопроект
В ближайшее время парламент может проголосовать за законопроект, который даст возможность украинским гражданам получить компенсацию за уничтоженное и поврежденное во время войны жилье квадратными метрами.
Согласно законопроекту, граждане смогут выбрать населенный пункт, в котором они захотят жить, независимо от того, где были их уничтожены и повреждены квартиры или дома.
Парламент Канады проголосовал за безвиз для Украины. Решение за правительством
Федеральный парламент Канады поддержал немедленную отмену визового режима с Украиной. Депутаты проголосовали за отчет Постоянного комитета парламента Канады, члены которого ранее поддержали введение безвизового режима с Украиной.
«Призываем правительство Канады… ввести безвизовый режим путешествий из Украины в Канаду, в том числе быстро выдавая электронное разрешение на путешествия», — говорится в документе.
Международная помощь Украине: 95% — кредиты, которые нужно возвращать после войны
Объем грантовой (безвозвратной) помощи в структуре финансирования, над привлечением которого работает Министерство финансов Украины, составляет до 5% или около 360 млн евро. Остальное — кредиты, которые придется возвращать.
Почему крупные банки снижают ставки по депозитам
За последние две недели ставки по вкладам упали сразу в 4 крупных банках с депозитным портфелем физлиц от 2 млрд грн. На самое радикальное изменение ценовой политики решился monobank. Доходность гривневых вкладов в виртуальном банке упала сразу на 6%.
Источник: МинФин