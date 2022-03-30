Германия начала внедрять экстренный план действий на случай, если РФ прекратит поставки газа

Германия запустила экстренный план, чтобы подготовиться к потенциальному отключению российского газа. Необходимость такой меры обусловлена требованием Владимира Путина, чтобы за голубое топливо «недружественные страны» платили в рублях. Об этом пишет Bloomberg.

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Берлин инициировал первый из трех этапов плана на случай серьезных признаков ухудшения ситуации с поставками, заявил в среду министр экономики Роберт Хабек. В четверг Кремль планировал сообщить европейским энергетическим компаниям, как платить за топливо в российской валюте. Европейские страны уже назвали заявление Москвы нарушением контракта.

Германия получает из России более 50% своего природного газа и угля.

Что включает экстренный план

Немецкое правительство инициировало первую из возможных трех фаз плана. В ее рамках создадут оперативную группу, которая будет проводить ежедневные встречи для отслеживания ситуации с поставками газа.

«Есть еще две фазы — тревога и аварийная фаза, но мы еще не подошли к ним. Ситуация должна резко ухудшиться, прежде чем мы достигнем этих стадий. Тогда нам практически потребуется изменение линий снабжения, и мы должны будем отреагировать соответствующим образом».

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Противостояние между Европой и Россией угрожает перевернуть энергетические рынки.

Немецкая промышленность, от сталелитейной до химической, закроется в течение нескольких недель, если поставки из России будут прекращены. Правительство уже провело переговоры с различными компаниями о возможном нормировании использования газа.

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Источник: МинФин