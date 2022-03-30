Еврооблигации резко выросли в цене на фоне новостей о переговорах в Стамбуле

В среднем стоимость украинских ценных бумаг выросла более чем на 14%. Положительные результаты также зафиксированы и по корпоративным украинским еврооблигациям. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на Bloomberg.

фото: fbc.ua

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Еврооблигации Украины во вторник, 29 марта, подорожали в среднем на 14,4%, после появления новостей по итогам переговоров Киева и Москвы в Стамбуле. Бумаги с погашением в 2023—2024 годах выросли в цене на 10,6−12,5%, а рост стоимости более коротких и длинных евробондов достигал 17,2% и 16,6% соответственно.

По данным Bloomberg по состоянию на 19:00, цена самых коротких бумаг с погашением в сентябре 2022-го поднялась на 17,2% — до 62,4% от номинала. Это соответствует доходности к погашению 154,7% годовых. Еще днем ранее ставка достигала 221,6%.

Еврооблигации с погашением в 2023 году в результате удорожания котировались по ставке 62,1% годовых, в 2024 году — 48,9% годовых, в 2025 году — 36,9% и в 2026 году — 31,2%.

Ставки по бумагам с погашением в 2027—2029 годах снизились до 27,7−22,8% против 31,5−26,2% днем ранее.

Доходность самых длинных бумаг с погашением в 2032—2033 годах снизилась во вторник на 3,0−2,9 процентных пункта (п.п.) — до 20,1−19,5% годовых.

Облигации в евро с погашением в 2026 году котировались с доходностью 33,8%, в 2030 году — 18,2%, что соответственно на 4,9 п.п. и 2,9 п.п. меньше, чем днем ранее.

Курс ВВП-варрантов во вторник подскочил сразу на 20,6% и составил на 19.00 вторник около 33,3% от номинала.

Положительные результаты были зафиксированы и по корпоративным украинским еврооблигациям. В частности, бумаги МХП с погашением в 2024 году, по которым эмитент сейчас собирает согласие собственников на 270-дневную отсрочку выплаты ближайшего купона, подорожали на 10,7%, а их доходность упала с 63,2% до 56,3%.

Еврооблигации ДТЭК ВИЭ с погашением также в 2024 году, согласно информации на сайте Франкфуртской биржи, выросли в цене на 2,25%, а их ставка опустилась до 76,4% годовых.

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Источник: МинФин