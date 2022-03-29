Продажи автомобилей в США падают, а акции Tesla снова растут

Фондовый рынок США завершил торги понедельника ростом за счет укрепления секторов потребительских товаров, потребительских услуг и технологий.

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Dow Jones поднялся на +0,27%, достигнув месячного максимума, индекс S&P 500 поднялся на +0,71%, индекс NASDAQ поднялся на +1,31%.

В лидерах роста были акции Tesla Inc, которые подорожали на +8,03%, Carnival Corporation, которые набрали +5,49%, а также акции Etsy Inc, которые повысились на +4,70%.

Лидерами падения стали акции Discovery Inc, которые снизились в цене на -6,47%. Котировки Mosaic Co снизились в цене на -4,72%.

Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в мае снизились на -9,18%, или 10,46, до $103,44 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае подешевели на -9,01%, или 10,58, до отметки $106,79 за баррель. Спотовые цены на газ в Европе выросли на 10%, до отметки $1232 за 1000 м³.

Новый сплит акций Tesla

Акции Tesla в понедельник взлетели на +8,03% за день. Рост акций вызван новой заявкой компании, которая предлагает провести голосование по еще одному дроблению акций.

Производитель электрокаров Tesla объявил, что планирует провести сплит акций, — говорится в документе, поданном в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Совет директоров одобрил это предложение. Но решение также должны одобрить акционеры на годовом собрании.

Первый сплит акций 5 к 1 произошел в августе 2020 года. Акции торговались на уровне около $1300 во время предыдущего объявления о дроблении акций и выросли до $2000 после новостей, подняв рыночную капитализацию выше $400 млрд.

Из документа следует, что компания планирует провести дробление бумаг, чтобы выплатить дивиденды. Однако Tesla хочет заплатить не деньгами, а акциями.

Нужно отметить, что акции компании торгуют по мультипликаторам, полностью оторванным от фундаментальных показателей, и приобретают признаки пузыря. Компания должна продавать около 16 миллионов автомобилей в год, чтобы оправдать текущую оценку акций, в то время как в 2021 году она продала около 1 миллиона автомобилей.

Тип дробления акций, который Tesla предложит акционерам на следующем годовом собрании, которое состоится в июне, остается неизвестным.

Корректировка цен на нефть

Цены на нефть упали после того, как крупнейший потребитель нефти Китай заблокировал Шанхай для проведения тестирования в течение восьми дней после нового рекорда заболеваемости Omicron.

Но цены на сырую нефть отскочили от своих минимумов после того, как канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в этом году крупнейшая экономика Европы может отказаться от поставок российского угля и нефти, несмотря на то, что сильно зависит от них.

Министр энергетики Объединенных Арабских Эмиратов Сухаил Мохаммед Аль Мазруи также развеял опасения нефтяных быков о том, что у ОПЕК+ может возникнуть соблазн компенсировать нынешний дефицит нефти за счет увеличения добычи сверх стандартных ежемесячных приростов в 400 000 баррелей в день.

«Но мы не можем перенасытить рынок», — добавил Мазруи. «Увеличение добычи будет осуществляться только взвешенно и на основе консенсуса среди членов ОПЕК+».

В США падают продажи автомобилей

Продажи новых автомобилей в США могут упасть до самого низкого уровня за последнее десятилетие, поскольку нехватка чипов и украинский кризис сокращают запасы, а рост цен вытесняет с рынка менее состоятельных покупателей.

Ожидается, что продажи автомобилей и легких грузовиков в США упадут более чем на 24%, до примерно 1,22 млн единиц в марте, и снизятся более чем на 16% в первом квартале.

Аналитики Сох заявили, что экономика США не должна испытать рецессии. Но Сох снизил свой прогноз продаж автомобилей и легких грузовиков в США на весь 2022 год до 15,3 млн автомобилей, что на 700 тыс. автомобилей меньше, чем в январском прогнозе.

Средний доход покупателя нового автомобиля сейчас составляет $124 тыс.

Основные бренды Детройта, такие как Chevrolet, теряют долю рынка, в то время как Кокс прогнозирует, что японская Toyota может стать самым продаваемым автопроизводителем на рынке США в первом квартале.

Байден повышает налоги

В новом бюджетном проекте предлагается обложить налогами американских миллионеров. Это потребует от примерно 700 американских миллионеров ежегодно платить налоги, когда их акции и некоторые другие активы растут в цене.

В настоящее время такие налоги уплачиваются только при продаже акций.

Эксперты говорят, что некоторые переместят свое богатство из активов, которые легко отслеживаются и облагаются налогом в соответствии с новыми правилами, в те, которые таковыми не являются. Они также предупреждают, что резкое падение рынка может дать новые налоговые льготы.

Бюджет также нацелен на выкуп акций корпораций в США, требуя от руководителей компаний удерживать акции компании, которые они получают в течение нескольких лет после выкупа акций.

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Предлагается повысить ставку корпоративного налога до 28%, а также внести изменения в корпоративный налоговый кодекс, чтобы поощрять создание рабочих мест и инвестиции.

Стоит отметить, что начало перераспределения богатства от богатых к бедным является одним из признаков намечающегося делевериджа в экономике.

Источник: МинФин