Нацбанк собрал для военных около 13,1 млрд грн

НБУ перечислил на нужды военных более 12,9 млрд. грн., на спецсчете осталось почти 102 млн грн, об этом сообщает регулятор.

1

Всего со дня открытия спецсчета на него было перечислено около 13,1 млрд грн в эквиваленте. Около 3,8 млрд грн поступило из-за рубежа в иностранной валюте.

Больше всего средств из спецсчета было перечислено на нужды Министерства обороны. Также финансовую помощь получают Национальная полиция, Государственная пограничная служба и Национальная гвардия.

Помочь украинским военным можно по ссылке.

Счет для гуманитарных нужд

Нацбанк открыл также счет для помощи гражданам, которые пострадали от войны.

По состоянию на 28 марта остаток средств на нем составил более 302 млн. грн. Около половины средств поступило из-за границы.

Получатель и распорядитель этих средств Министерство социальной политики.

Читайте также: Подать заявление на выплату пенсий теперь можно онлайн

Источник: МинФин