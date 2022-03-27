Уже 89 предприятий были эвакуированы на запад Украины
Уже 89 предприятий Украины были перемещены на запад страны в рамках программы эвакуации из зоны боевых действий. О своем телеграм-канале сообщил народный депутат Даниил Гетманцев.
Фото: thetapelab.com
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«Постоянно работаем над эвакуацией предприятий из зоны боевых действий на запад нашего государства. Уже 89 предприятий перемещено», — написал он.
Согласно предоставленной им информации, 47 перемещенных предприятий уже работают. Всего на 27 марта власти получили 1120 заявок на эвакуацию, и 368 из них уже переданы на транспортировку.
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Как подать заявку на эвакуацию
Депутат напомнил, что заявку на релокацию можно подать по ссылке .
Те, кто могут помочь, могут приобщиться к логистике по ссылке .
Источник: МинФин