Уже 89 предприятий были эвакуированы на запад Украины

Уже 89 предприятий Украины были перемещены на запад страны в рамках программы эвакуации из зоны боевых действий. О своем телеграм-канале сообщил народный депутат Даниил Гетманцев.

Фото: thetapelab.com

2

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»:

главные финансовые новости

«Постоянно работаем над эвакуацией предприятий из зоны боевых действий на запад нашего государства. Уже 89 предприятий перемещено», — написал он.

Согласно предоставленной им информации, 47 перемещенных предприятий уже работают. Всего на 27 марта власти получили 1120 заявок на эвакуацию, и 368 из них уже переданы на транспортировку.

Читайте также: В 2022 году ВВП Украины может упасть на 35% — МВФ

Как подать заявку на эвакуацию

Депутат напомнил, что заявку на релокацию можно подать по ссылке .

Те, кто могут помочь, могут приобщиться к логистике по ссылке .

Источник: МинФин