Пенсии выросли в среднем на 380 гривен в результате индексации — Минсоцполитики

В результате индексации пенсий, проведенной 1 марта, повышенные пенсии получили около 10 миллионов получателей, а средний размер повышения составил 380 гривен. Об этом сообщается на правительственном портале.

Фото: glavcom.ua

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«Гражданские» пенсии

Министр социальной политики Украины Марина Лазебная сообщила, что «гражданские» пенсии выросли в среднем почти на 360 гривен. Также в результате дополнительных пенсионных гарантий люди получили:

• повышение результатов индексации до минимального предела 100 грн — 1,03 млн получателей;

• ежемесячную доплату в размере 135 грн пенсионерам, пенсии которых не подпадают под индексацию — 0,66 млн. получателей;

• проиндексированную ежемесячную доплату пенсионерам в возрасте от 75 до 80 лет — 0,86 млн. получателей;

• проиндексированную ежемесячную доплату пенсионерам в возрасте 80 лет и старше — 1,35 млн. получателей;

• доплату к минимальной пенсионной выплате:

➢ в размере 2100 грн — 1,05 млн получателей;

➢ в размере 2300 грн — 1,33 млн получателей.

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«Военные» пенсии

Также Марина Лазебная проинформировала о результатах индексации «военных» пенсий.

Средний размер повышения этой категории составил 787 гривен. При этом по видам пенсий:

• за выслугу лет повышения получили 368 333 получателя в среднем на 837 гривен;

• по инвалидности повышения получили 39 235 получателей в среднем на 995 гривен;

• в случае потери кормильца повышения получили 79 228 получателей в среднем на 451 гривен.

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Увеличены размеры минимальных пенсионных выплат участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, в отношении которых установлена причинная связь инвалидности с Чернобыльской катастрофой. Пересчет пенсий проведен 4125 ликвидаторам аварии на ЧАЭС, а средний размер повышения составил 790 гривен.

При этом средний размер повышения пенсий:

• лицам с инвалидностью 1 группы составили 1163 гривны;

• лицам с инвалидностью 2 группы составили 558 гривен;

• лицам с инвалидностью 3 группы составили 879 гривен.

Напомним

В сентябре 2021 года Верховная Рада приняла за основу законопроект, который, в частности, предусматривает с 1 января 2022 определить дату ежегодной индексации пенсий — 1 марта.

Пенсия в Украине

Источник: МинФин