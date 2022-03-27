ING Bank отказывается от сотрудничества с российскими и белорусскими компаниями

Крупнейшая банковская группа Нидерландов ING Bank решила отказаться от каких-либо новых бизнес-контактов с любыми российскими или белорусскими компаниями по всему миру. Об этом сообщает пресс-служба НБУ на своей странице в Фейсбуке.

Фото: coingeek.com

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Raiffeisenbank International также сообщил, что рассматривает вопрос о возможном выходе с российского рынка.

Оба финучреждения сообщили о своих намерениях ответным письмом в ответ на обращение Национального банка.

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Напомним

Как писал «Минфин», оба банка ведут деятельность и в Украине, и в России.

Дочь Raiffeisen International имеет в стране-агрессоре активы на $21 млрд. Активы российского ИНГ Банка составляют $1,8 млрд. Их украинские «сестры» имеют активы на $4,6 млрд и $0,5 млрд соответственно.

Источник: МинФин