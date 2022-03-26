Канада увеличит экспорт своей нефти, чтобы заменить российскую

Канада до конца года увеличит экспорт энергоресурсов на 7%, чтобы помочь перекрыть возникшие на мировом рынке краткосрочные потери из-за ограничения импорта российской нефти и газа. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Министерство природных ресурсов Канады.

Фото: Getty Images

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«Реагируя на запросы от союзников о помощи в преодолении дефицита, вызванного конфликтом в Украине, канадская промышленность способна постепенно увеличить экспорт газа и нефти в 2022 году на 300 тыс. баррелей в сутки. Цель этого — заменить российскую нефть и газ, не увеличивая глобальных вредных выбросов», — говорится в распространенном министерством заявлении.

По словам министра природных ресурсов Канады Джонатана Уилкинсона, «наши европейские друзья и союзники нуждаются в том, чтобы Канада и другие увеличили свои усилия».

«Они говорят нам, что нуждаются в нашей помощи в отказе от российской нефти и газа в краткосрочной перспективе, одновременно ускоряя переход к другим источникам энергии на континенте. У Канады есть уникальная возможность помочь с обеими задачами. Мы продолжим сотрудничать с нашими международными партнерами над поддержкой международных энергетических рынков и ускорением перехода к другим источникам энергии», — сказал Вилкинсон по завершении саммита Международного энергетического агентства.

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Издание отмечает, что в 2021 году Канада ежедневно экспортировала около 4 млн баррелей сырой нефти. Однако нефтедобывающая промышленность страны в настоящее время работает почти на пике своих возможностей и значительно нарастить объем производства быстро не может.

Напомним

Ранее федеральный министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек сообщил, что к концу года Германия станет почти независимой от поставок российской нефти.

Германия не может мгновенно прекратить покупать у России нефть, газ и уголь, но немцы будут постепенно переходить к другим поставщикам, заявил он.

Нефть

Источник: МинФин