С начала войны НБУ выкупил у банков валюты больше, чем продал им

За период с 24 февраля по 12 марта НБУ выкупил у банков инвалюты на $1,1 млрд, тогда как продал $0,74 млрд. То есть, положительное сальдо интервенций составило более $350 млн. Львиная доля сделок осуществлена в долларах. Часть — в евро. Это следует из отчетности, обнародованной регулятором.

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НБУ торгует с банками

Отчетность свидетельствует, что львиная доля сделок происходила уже в марте. Именно 1 марта НБУ внес изменения в «военное» Постановление № 18, которое имело целью попытку постепенного запуска рынка.

В частности, НБУ позволил себе ежедневно проводить операции по покупке/продаже долларов США с банками. Такие операции производятся на условиях «тод» (сегодня) без ограничения суммы в период с 9 до 15 часов через системы Refinitive и Bloomberg, или (если это невозможно) средствами телефонной связи на условиях предоплаты со стороны банка.

Для совершения операции банка необходимо обратиться в НБУ с указанием объема продаж долларов США, который должен быть кратным $500 тыс.

При этом курс покупки установлен на уровне 29,25, продажи — по 29,54 грн/USD.

Банки торгуют между собой

Нацбанк на текущей неделе также зафиксировал возобновление сделок между банками на валютном рынке. Объемы этих операций пока еще незначительны — около $10 млн в день в эквиваленте, но это важная основа для дальнейшего налаживания работы рыночных механизмов.

«Несмотря на продолжающуюся на наших территориях войну, Нацбанк заинтересован в том, чтобы банки как можно активнее работали именно между собой. Курсы, по которым НБУ осуществляет операции по покупке и продаже валюты с банками, несмотря на их фиксацию, создают определенное пространство, в рамках которого могут работать рыночные механизмы», — отметил заместитель председателя НБУ Юрий Гелетий.

Как известно, операции осуществляются по курсу, который может отклоняться не более чем на 1% от официального курса. То есть, для межбанковских сделок фактически введен коридор примерно от 28,95 до 29,55 грн/USD

Источник: МинФин