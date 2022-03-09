Крупнейшая криптобиржа мира Binance не будет работать с картами Mastercard и VISA в России

Крупнейшая криптобиржа в мире Binance не будет проводить операции с картами Mastercard и VISA, выпущенными на территории России. Об этом сообщает пресс-служба биржи.

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Решение связано с тем, что MasterCard и VISA прекратили работу в РФ.

«Все транзакции, инициированные с картами Mastercard и Visa, выпущенными в России, будут недоступны на Binance», — говорится в сообщении.

Кроме того, все транзакции, инициированные с картами Mastercard и Visa финансовыми учреждениями за пределами России, также будут недоступны в Российской Федерации на Binance. Ограничения начнут действовать с 9 марта.

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Сама платформа продолжает работу в РФ, но вывод и ввод фиатных денег (доллары, евро, рубли) будет недоступен.

Напомним, что ранее Binance запустила сбор средств в поддержку Украины. Можно внести пожертвование в разных криптовалютах, в частности биткоинах. На 8 марта уже собрали более $11 миллионов. Также Binance выделила $10 миллионов на гуманитарную помощь Украине.

Источник: МинФин