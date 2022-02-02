В ОРДО назвали город с самой высокой зарплатой – это не Донецк

Стало известно, какие зарплаты получают штатные работники в ОРДО. Весьма неожиданно самые большие зарплаты оказались не в Донецке.

Согласно данным так называемого «министерства экономического развития «республики»», самые высокие зарплаты в Ждановке и Кировском, пишет Первая Лента со ссылкой на Донбасский кейс.

Согласно данным «ведомства», в сентябре 2021 г. средняя зарплата в Кировском составляла 31 465 рублей, и это рекорд для ОРДО. Сумма на целых 63% выше, чем было городе в сентябре 2020 (19 286 рублей).

В Ждановке в сентябре 2021 г. в среднем получали 29 374 рубля (+44,6% по сравнению со средней зп в сентябре 2020 г. – 20 320).

В Донецке третья по величине зарплата в ОРДО. В 2021 году там в среднем местные жители получали 21 905 рублей против 16 188 рублей в 2020.

Средняя цифра по республике на сентябрь 2021 года – зарплата в 21 243 рубля (274 доллара, не густо). Хотя в позапрошлом году было еще меньше – 15 713. Рост за год составил 35%.

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