В России неожиданно назвали, что именно может остановить войну на Донбассе

Есть вариант, при котором якобы может прекратиться войн на Донбассе. О нем рассказал российский писатель и пропагандист Николай Стариков.

По его словам, Россия якобы не намерена вторгаться на территорию Украины, так как есть другой способ остановить войну на Донбассе. Он считает, что это может произойти в случае признания ОРДО и ОРЛО, пишет Первая Лента со ссылкой на Донпресс.

«А вот признание «ДНР» и «ЛНР» — это шаг, который остановит войну физически», — заявил Стариков.

Он считает, что это именно той шаг, который остановит войну.

Интересно, что даже российские депутаты, а именно представители правящей «Единой России» имеют совсем противоположное мнение. Там считают, что признание «республик» будет плохим шагом, как для России, так и для ОРДЛО. Во фракции отмечают, что признание ОРДЛО приведет к выходу из Минских соглашений, на которых так настаивают в Кремле.

Ранее Царев рассказал, почему Россия не признает «республики».